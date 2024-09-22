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NBA／最暖教頭！德羅展談能陪伴重病父親關鍵：波總允許我這麼做

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展分享了一段有關波波維奇的暖心事蹟，讓他印象深刻。 美聯社
德羅展分享了一段有關波波維奇的暖心事蹟，讓他印象深刻。 美聯社

馬刺名教波波維奇Gregg Popovich）以嚴格對待球員聞名，不過當子弟兵需要幫助或關心時他又會毫不吝嗇出手相挺，反差樣貌深受大眾喜愛。今年休賽季轉戰至國王的德羅展DeMar DeRozan）近期就分享了一段有關波波維奇的暖心事蹟，讓他印象深刻。

德羅展在接受知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）訪問時，分享了2021年波波維奇如何對他伸出援手。當時德羅展的父親重病在身，但他因為賽季關係無法抽身，「那時波波維奇在比賽後對我說：『回家，你趕快回家，我們兩天內會有投籃訓練，但你不用，只要確保自己準備好打比賽就好。』所以有些比賽我有出現，但有些沒出現。」

因為波波維奇同意放行，德羅展便開始在老家洛杉磯與比賽場地往返的生活，有些時候甚至無法出賽，但這位傳奇教練也完全同意讓德羅展這麼做，「他（波波維奇）允許我專心陪伴父親，不受外界干擾，並對我說不用擔心媒體，這件事真的很酷，因為波波維奇我才能好好珍惜與父親最後的時光。」

後來德羅展父親於同年過世，不過因為波波維奇，讓德羅展得以不留遺憾，也為這位教頭在增添人性的傳奇色彩。

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