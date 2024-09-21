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NBA／「休賽期GOAT」滿血回歸？訓練師：西蒙斯比全明星時期更強

聯合新聞網／ 綜合報導
根據海恩斯報導，西蒙斯已完全康復，能夠在不受限情況下參加球隊訓練營。 美聯社
根據海恩斯報導，西蒙斯已完全康復，能夠在不受限情況下參加球隊訓練營。 美聯社

籃網主控西蒙斯Ben Simmons）休賽季時常會發出許多訓練影片，不過一到例行賽就會因各種理由缺賽，因此被許多網友戲稱「休賽期揮汗如雨，比賽時西裝革履」，而這樣的「西蒙斯迴圈」在即將開啟的新賽季可能迎來終結。根據消息人士指出，西蒙斯已完全康復，能夠在不受限情況下參加球隊訓練營。

西蒙斯現年28歲，新秀時期被譽為「下一個詹姆斯（LeBron James）」的他，已經連續多年受病痛折磨，從76人轉戰籃網後的兩年一共只有出賽57場，遠低於期待。諷刺的是，每當休賽季到來他就會發出各種訓練影片，彷彿在告訴球迷未來自己將「滿血回歸」，但當例行賽到來，他就高機率會穿著便服坐在球員區，讓網友笑稱他是「休賽季GOAT」。

不過，「西蒙斯迴圈」可能迎來終點。據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，西蒙斯已經能夠不受任何限制參加籃網訓練營。他的經紀人李（Bernard Lee）說道：「西蒙斯已經完全從傷病中康復，並且能正式參與訓練營，他很高興能夠讓一切開始。」

此外，知名訓練師布里克利（Chris Brickley）也在個人社群直言西蒙斯的狀態絕佳，甚至超越全明星時期，「西蒙斯很健康，動作也都很好。他現在甚至比全明星賽季還要更強。」

下賽季是西蒙斯最後一個合約年，如果他沒能把握機會證明身手，正尋求重建的籃網可能會將他作為交易籌碼，甚至直接裁掉他。換句話說，不論未來西蒙斯能否健康出賽，他與籃網都將得到最終答案。

Ben Simmons 籃網 西蒙斯

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