NBA／生涯合約爽賺超過5億美元 安比德高喊：願終老費城
才在巴黎奧運奪下金牌的費城一哥安比德（Joel Embiid），順利與76人達成續約3年的協議，雙方將簽下1億9290萬美元的合約。安比德後續透過社群宣布好消息，更強調希望職業生涯剩餘時間都能繼續待在76人。
對於與76人達成提前續約協議，安比德也透過社群表達對於費城的忠誠，「費城是我的家，我想要在這裡度過我剩餘的職業生涯，我愛這個社區以及你們給我和我的家人的一切，我還有很多工作未完成，你們應該獲得冠軍，我們現在才正要開始。」
而76人球團雖然並未對外透露合約細節，但球隊管理合夥人之一的哈里斯（Josh Harris）也稱讚，安比德是76人史上最偉大的球星之一，並正在成為史上最好的球員。
「我們很高興這次的續約將讓他和他的家人在未來幾年繼續留在費城，他是個偉大且顧家的男人、領袖，也是一名優秀的全能球員，集身材、力量和運動能力於一身，這是聯盟中很少見的，毫無疑問他是這支球隊不可缺少的一部分。」哈里斯說。
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