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NBA／加盟林書豪前東家籃網 崔永熙：他要我訓練狠一點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
崔永熙想辦法要在籃網立足。圖截自崔永熙IG
崔永熙想辦法要在籃網立足。圖截自崔永熙IG

今夏前往美國挑戰NBA的中國大陸前鋒崔永熙，在今天獲得籃網提供的2年雙項合約，有望成為大陸史上第7位登上NBA舞台的球員，而崔永熙在接受媒體訪問時也透露，身為籃網前輩的林書豪在他挑戰NBA時給予意見，要他在訓練時能夠狠一點。

21歲的崔永熙過去2個賽季效力CBA廣州龍獅，是我國旅外好手陳盈駿的隊友，不過今年4月他宣布參加NBA選秀會，儘管最終落選，但今天仍獲得籃網提供的2年雙向合約，成為籃網繼易建聯、林書豪後的第3位華人球員。

林書豪過去曾效力籃網。 美聯社
林書豪過去曾效力籃網。 美聯社

在完成簽約後崔永熙也在接受媒體訪問時被問到，這次NBA之旅是否有向哪些人尋求建議，他也提到了與身為籃網前輩的林書豪聊了許多，「他跟我說在那邊可能會遇到很多偏見，所以在訓練中要狠一點，要更強硬。」

崔永熙也提到，自己的目標就是先成為一名稱職的「3D」球員，之後再朝著全面發展的目標前進，「首先我要把自己的定位確定，因為你不可能跟陣中的球星搶工作，要做好自己的工作，隊友傳球給你就要處理好，不然你可能就失去機會。」

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