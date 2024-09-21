NBA／安比德提前續約成第5位5億男 76人就佔其中2位

76人在今天傳出與球隊一哥安比德（Joel Embiid）達成續約3年1億9290萬美元協議，也代表他將在2028-29賽季前，共獲得近3億美元的收入，也將是聯盟史上第5位「5億男」，而安比德也透過社群宣布續約消息，並強調希望職業生涯剩餘時間都能繼續待在76人。

與76人仍有3年合約的安比德，這次提前續下3年新約，將必須放棄2026-27賽季的5900萬球員選擇權，不過在合約的最後一年他將獲得6900萬美元的年薪。

而這次續約也讓安比德職業生涯薪資總收入來到5億1480萬美元，在NBA史上僅次於詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、喬治（Paul George）排名史上第4名，加上生涯總薪資也來到5億1200萬美元的杜蘭特（Kevin Durant），是聯盟目前「5億俱樂部」的成員，在5人中76人就佔了其中2位。

對於與76人達成提前續約協議，安比德也透過社群表達對於費城的忠誠，「費城是我的家，我想要在這裡度過我剩餘的職業生涯，我愛這個社區以及你們給我和我的家人的一切，我還有很多工作未完成，你們應該獲得冠軍，我們現在才正要開始。」

而76人球團雖然並未對外透露合約細節，但球隊管理合夥人之一的哈里斯（Josh Harris）也稱讚，安比德是76人史上最偉大的球星之一，並正在成為史上最好的球員，「我們很高興這次的續約將讓他和他的家人在未來幾年繼續留在費城，他是個偉大且顧家的男人、領袖，也是一名優秀的全能球員，集身材、力量和運動能力於一身，這是聯盟中很少見的，毫無疑問他是這支球隊不可缺少的一部分。」