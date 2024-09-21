NBA／陸第7人！籃網端上2年雙向合約 崔永熙將披8號戰袍

一如先前陸媒的爆料，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天透過報導指出，今夏前往美國挑戰NBA的中國大陸21歲前鋒好手崔永熙將會與布魯克林籃網簽下兩年雙向合約，有望正式踏上籃球最高殿堂一圓夢想。

崔永熙的經紀公司隨後也跟進這項消息，新賽季他預計會穿上8號球衣。

身高6呎6吋的崔永熙，先前效力於CBA廣州龍獅隊，與台灣好手陳盈駿曾是隊友。他在今年夏天前往美國試訓，雖然在選秀會上乏人問津，但後續接受了籃網隊、灰熊隊、爵士隊、溜馬隊、拓荒者隊和尼克隊等6支NBA球隊的試訓，並代表拓荒者打了夏季聯賽。

Yongxi “Jacky” Cui made a name for himself at the G League Elite Camp! 🇨🇳



The Chinese star helped his team go 2-0 during scrimmages and drilled 23/25 3PT in our shooting drills. pic.twitter.com/c03m3AX2AH — NBA G League (@nbagleague) 2024年5月13日

身為NBA首位華人老闆，蔡崇信所擁有的籃網一直以來都願意給予亞洲球員機會，包括林書豪、渡邊雄太等，崔永熙也成為易建聯和林書豪之後第3位效力籃網的華人或華裔球員。有趣的是，這3人的背號正好是「7、8、9」連號。

在百廢待舉的籃網陣中，崔永熙將爭取進入新賽季的輪替名單之中。上一位在NBA賽場正式亮相的中國球員是2018年的周琦，當時他代表火箭面對拓荒者出賽57秒，得到2分。

崔永熙也是第7位登陸NBA的中國球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。

籃網熱身賽將先後面對快艇、巫師、76人、暴龍，新賽季首戰將在10月24日客場面對老鷹。

除了與崔永熙簽雙向合約外，籃網也宣布簽下了兩名自由球員，分別是6呎4吋的後衛海斯（Killian Hayes）和6呎6吋的前鋒馬丁（Tyrese Martin）。其中海斯是2020年首輪第7順位樂透新秀，生涯前4年都效力活塞。

Welcome to Brooklyn, Killian! pic.twitter.com/wlTThNBuv9 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2024年9月20日