聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／陸第7人！籃網端上2年雙向合約 崔永熙將披8號戰袍
一如先前陸媒的爆料，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天透過報導指出，今夏前往美國挑戰NBA的中國大陸21歲前鋒好手崔永熙將會與布魯克林籃網簽下兩年雙向合約，有望正式踏上籃球最高殿堂一圓夢想。
崔永熙的經紀公司隨後也跟進這項消息，新賽季他預計會穿上8號球衣。
身高6呎6吋的崔永熙，先前效力於CBA廣州龍獅隊，與台灣好手陳盈駿曾是隊友。他在今年夏天前往美國試訓，雖然在選秀會上乏人問津，但後續接受了籃網隊、灰熊隊、爵士隊、溜馬隊、拓荒者隊和尼克隊等6支NBA球隊的試訓，並代表拓荒者打了夏季聯賽。
身為NBA首位華人老闆，蔡崇信所擁有的籃網一直以來都願意給予亞洲球員機會，包括林書豪、渡邊雄太等，崔永熙也成為易建聯和林書豪之後第3位效力籃網的華人或華裔球員。有趣的是，這3人的背號正好是「7、8、9」連號。
在百廢待舉的籃網陣中，崔永熙將爭取進入新賽季的輪替名單之中。上一位在NBA賽場正式亮相的中國球員是2018年的周琦，當時他代表火箭面對拓荒者出賽57秒，得到2分。
崔永熙也是第7位登陸NBA的中國球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。
籃網熱身賽將先後面對快艇、巫師、76人、暴龍，新賽季首戰將在10月24日客場面對老鷹。
除了與崔永熙簽雙向合約外，籃網也宣布簽下了兩名自由球員，分別是6呎4吋的後衛海斯（Killian Hayes）和6呎6吋的前鋒馬丁（Tyrese Martin）。其中海斯是2020年首輪第7順位樂透新秀，生涯前4年都效力活塞。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言