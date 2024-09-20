NBA／開幕戰就能見詹姆斯「父子聯手」？ 美媒：一定會發生

10月23日NBA迎來開幕，據傳湖人將在主場對上灰狼，對眾人而言「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是否會與布朗尼（Bronny James）「父子聯手」將成為焦點。而《ESPN》知名記者洛威（Zach Lowe）就預測，屆時兩人肯定並肩作戰，滿足觀眾期待。

布朗尼今年選秀以第2輪第55順位加盟湖人，與父親詹姆斯成為NBA隊友，締造歷史新猷。隨著下賽季接近，「兩人何時會一起出場」成為熱門話題。根據洛威表示，這個願望開季首戰應該就能夠實現，「無論如何，他（布朗尼）開幕戰肯定會上場，兩人並肩作戰這件事一定會發生，並且他們會傳球給對方。」

不過布朗尼在夏季聯賽表現並不出色，菜鳥球季估計會被下放至發展聯盟中磨練，若要一瞥「父子同框」恐怕也只有開幕戰到11月之間，待到發展聯盟開季，這位新秀將難有機會在披上紫金球衣。

至於布朗尼未來有沒有機會成為NBA等級的輪替，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）表示樂觀，她認為布朗尼目前過度受到媒體審視，需要更加一視同仁的機會證明自己，「我們要讓他有機會上場，必證明他是夠格穿上湖人球衣的。」

前湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）也力挺布朗尼，他說道：「對於這樣的孩子而言，他們唯一的問題就是姓氏。在這樣的巨大壓力下，他們會不斷被拿來和成功的其他輩比較，沒有機會做自己真正想做的事。」「俠客」分享，他經常告訴長子沙里夫（Shareef O'Neal），快樂比家中多1位籃球員更重要。而對於布朗尼，他的願望也相同，「我討厭那些關於裙帶關係的說法，這些根本不重要。我只希望他（布朗尼）進入聯盟後能感到快樂，有出色的表現。」