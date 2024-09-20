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NBA／籃網新賽季辦卡特球衣退休儀式 但發跡地暴龍尚無規劃

聯合新聞網／ 綜合報導
卡特。 美聯社
卡特。 美聯社

名人堂球星卡特（Vince Carter）在聯盟打滾22年，巔峰時期效力暴龍和籃網隊，如今籃網球團為致敬這名傳奇，宣布將他15號球衣退休，成為籃網隊史第7人。

卡特在1998年NBA選秀會第5順位被勇士隊選中，隨後馬上被交易到暴龍，因驚人灌籃能力獲得「加拿大航空」封號。2004-05賽季他被交易到籃網，聯手傳奇控衛基德（Jason Kidd）。卡特效力籃網4個半季，出戰374場，平均得到23.6分5.8籃板4.7助攻。

籃網球團發聲明指出，為致敬卡特的貢獻，明年1月25日籃網主場迎戰熱火的比賽，將為卡特舉辦15號球衣退休儀式，對籃網的偉大貢獻，將永遠掛在籃網主場巴克萊中心天花板。

籃網有7件退休背號，前6人是3號的彼卓維奇（Drazen Petrovic）、5號的基德、23號的威廉森（John Williamson）、25號的梅爾基翁尼（Bill Melchionni）和32號的歐文（Julius Erving）及52號的威廉斯（Buck Williams）。

暴龍隊尚未宣佈退休卡特球衣的計畫，隊史也還沒任何球衣退休。不過根據先前公開的新賽季城市版球衣，外型與卡特暴龍時期球衣相似，所以新賽季某個時間點，暴龍可能向這位傳奇致敬。卡特在暴龍打6個半賽季，6度入選明星賽，出賽403場，平均得到23.4分5.2籃板和3.9助攻。

Vince Carter

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