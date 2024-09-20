NBA／ 安東尼之子收多所名校邀請 曝父親不會逼他念雪城大學
傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之子K.安東尼（Kiyan Anthony）目前被ESPN評為四星高中生，百大高中生排名第36。許多球迷預測他會進入父親母校雪城大學，不過他自曝父親沒有強迫他選擇該校。
安東尼2003年率領雪城大學奪下NCAA冠軍，成為全美籃壇話題人物，最終他也在該年NBA選秀被金塊隊以探花籤選進，目前雪城大學球場訓練設施上，還有安東尼的名字。
據「247Sports」報導，K.安東尼收到包含雪城大學在內的21個邀請，他計畫訪問南加州大學、佛羅里達州立大學和羅格斯大學；還收到田納西大學、密西根大學和亞利桑那州立大學等名校邀請。
許多球迷預測K.安東尼會加入父親母校，不過他受訪時表示，「我父親從未因為自己的名字出現在球場，就逼我去雪城大學。他在那取得如此多成就，但他知道我是獨立個體，最終我要自己做出決定。」
K.安東尼曝父親從來沒對他說，「你必須去雪城大學，因為我在那裡。」K.安東尼目前身高196公分，目前還在讀高四，未來可能參加2026年NBA選秀。
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