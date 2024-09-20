WNBA／克拉克效應持續發酵 例行賽封關還寫多項紀錄

WNBA在今天進行例行賽封關戰，其中超級菜鳥克拉克（Caitlin Clark）所屬的印第安納狂熱在今天作客華盛頓神秘主場，並以20711名觀眾觀賽改寫WNBA入場人數新紀錄，至於克拉克也在菜鳥球季封關戰結束後，也創下多項數據紀錄，包括成為史上首位賽季助攻王同時平均得分也排名在前10名的球員。

在今年4月投入WNBA選秀會後就不斷為聯盟帶來話題的克拉克，在今天結束菜鳥球季的例行賽賽程，在出戰神秘的比賽中她出賽20分鐘拿下8分、8助攻、5籃板，不過已確定晉級季後賽的狂熱最終仍是以1分之差吞敗，至於神迷雖然贏球，但在排名第8名的亞特蘭大夢想同樣贏球的情況下，最終則是無緣季後賽。

不過今天神秘將主場移至NBA巫師主場第一資本體育館舉行，而非平時僅能容納4200人的主場娛樂和體育競技場，也讓比賽湧入創下WNBA單場紀錄的20711位球迷入場紀錄，展現克拉克在客場的吸票功力。

至於克拉克在結束例行賽後，也確定以平均8.4次助攻拿下本賽季助攻王，至於平均19.2分則是排名第7名，成為聯盟史上首位拿下助攻王，得分也排名在前10名的球員，而單季命中122顆三分球也是史上第二多，僅次於聯盟第一射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）去年創下的128顆，但克拉克仍舊成為史上首位單季助攻數與三分球命中數都排名聯盟第1的選手，即使放到NBA史上過去也僅有「手套」裴頓（Gary Payton）曾創下此紀錄。