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NBA／安比德封大谷翔平是GOAT 詹皇轉發51轟影片：太不真實

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯轉發大谷51轟紀錄夜影片。 美聯社
詹姆斯轉發大谷51轟紀錄夜影片。 美聯社

美國職棒道奇隊日本球星大谷翔平今天用單場三響砲，完成史無前例「51轟51盜」紀錄，成為全球體壇焦點。NBA湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）和76人隊安比德（Joel Embiid）都發文讚嘆。

大谷達成50-50後接受全場觀眾歡呼。 路透
大谷達成50-50後接受全場觀眾歡呼。 路透

大谷翔平單場6打數6安打，有3轟、10打點和2盜壘成功，詹姆斯轉發大谷第51轟影片並表示，「這傢伙太不真實了！」

安比德。 歐新社
安比德。 歐新社

76人明星中鋒安比德則發文封大谷為GOAT（史上最偉大球員）。許多球迷認同安比德的說法，但也有人開酸，「在你評論任何體育前，先打進東區決賽」、「大谷在你打進東區決賽前，就創建50轟50盜俱樂部」。

擁有道奇股份的傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也發文寫道，「我代表道奇所有集團，祝賀大谷成為MLB史上首位單季50轟50盜壘的人！道奇球迷們，我們有機會成為MLB歷史的一部分。」

Joel Embiid LeBron James 大谷翔平

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