NBA／市長宣布76人續留費城 唐人街民眾持續抗議

日前傳出76人隊可能離開費城，紐澤西州開出優惠政策極力爭取。不過費城帕克（Cherelle Parker）今天宣布，76人確定留在費城。

76人原計畫斥資13億美元在費城唐人街附近蓋新球館，但遭當地居民反對。帕克今天在社群媒體發影片表示，「我代表市政府宣布很重要的事，我驕傲地宣布做好決定，我們與費城76人隊達成協議，將他們留在這。我相信這對費城人民是正確決定，住在唐人街的居民，我們有聽見你們的聲音，我們有最棒的唐人街，我將致力於努力支持它，之後我會在正式演講透露更多消息。」

76人與現今主場「富國銀行中心（Wells Fargo Center）」租約2031年到期，這座球場也是NHL費城飛人隊主場。76人已確定不會續約，球團希望有一座現代化專屬場館，能出租舉辦演唱會和其他活動，預計命名為「76 Place」。

當地仍有不少民眾反對此建案，因為他們認為場館建造會出現嚴重交通及治安問題，迫使老人、低收入家庭和新移民等弱勢居民遷離。拯救唐人街聯盟成員Debbie Wei表示，「市長不應一個人決定，我們社區的生存或滅亡。這場抗爭還沒結束，我們會為此奮鬥，抗爭才剛開始。」