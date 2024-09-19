NBA／放棄2000萬美元薪資 沃神：總算可以專注自己球隊

美國ESPN知名籃球記者「沃神」 沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在今天宣布將結束30年的記者生涯，回到大學母校擔任球隊總經理一職，而根據媒體報導， 沃納洛斯基此次退休也將損失與ESPN仍有的3年2000萬美元合約，而NBA官方社群也以沃納洛斯基的方式留言祝福，「據消息人士透露，他的未來將一片光明。」

以搶先報導NBA交易和陣容異動訊息聞名的沃納洛斯基，今天宣布將回到母校聖文德大學男籃擔任總經理，結束長達30年的記者生涯，這樣的決定也在今天引發籃球圈的熱議。

The NBA family congratulates Woj on a well-earned next chapter. He's been an integral part of our league for decades and we wish him all the best in his new venture. Sources close to the situation say that his future is bright. pic.twitter.com/csGFOOEKtP — NBA (@NBA) September 18, 2024

而沃納洛斯基也透露，自己是一名出生在距離ESPN總部兩英里外的工廠工人的兒子，從小的夢想就是成為一位體育記者，並在37年前正式進入到新聞圈工作，談到自己的體育記者生涯，他說：「這項工作改變了我的人生，但我也決定從ESPN和新聞業退休，我了解這個角色所需的承諾，但我將不需要再繼續為此投資，時間是有限的，我想要以對我個人更有意義的方式度過我的人生。」

根據美國媒體報導，沃納洛斯基這次退休也等同於放棄了與ESPN仍有的3年2000萬美元合約，但沃納洛斯基也提到，「這麼多年來我一直在報導別人的球隊，現在我可以將專著力都放在自己的球隊上了。」