NBA／放棄2000萬美元薪資 沃神：總算可以專注自己球隊

美國ESPN知名籃球記者「沃神」 沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)在今天宣布將結束30年的記者生涯,回到大學母校擔任球隊總經理一職,而根據媒體報導, 沃納洛斯基此次退休也將損失與ESPN仍有的3年2000萬美元合約,而NBA官方社群也以沃納洛斯基的方式留言祝福,「據消息人士透露,他的未來將一片光明。」

以搶先報導NBA交易和陣容異動訊息聞名的沃納洛斯基,今天宣布將回到母校聖文德大學男籃擔任總經理,結束長達30年的記者生涯,這樣的決定也在今天引發籃球圈的熱議。

The NBA family congratulates Woj on a well-earned next chapter. He's been an integral part of our league for decades and we wish him all the best in his new venture. Sources close to the situation say that his future is bright. pic.twitter.com/csGFOOEKtP