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NBA／放棄2000萬美元薪資 沃神：總算可以專注自己球隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃納洛斯基。擷圖自沃納洛斯基IG
沃納洛斯基。擷圖自沃納洛斯基IG

美國ESPN知名籃球記者「沃神」 沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在今天宣布將結束30年的記者生涯，回到大學母校擔任球隊總經理一職，而根據媒體報導， 沃納洛斯基此次退休也將損失與ESPN仍有的3年2000萬美元合約，而NBA官方社群也以沃納洛斯基的方式留言祝福，「據消息人士透露，他的未來將一片光明。」

以搶先報導NBA交易和陣容異動訊息聞名的沃納洛斯基，今天宣布將回到母校聖文德大學男籃擔任總經理，結束長達30年的記者生涯，這樣的決定也在今天引發籃球圈的熱議。

而沃納洛斯基也透露，自己是一名出生在距離ESPN總部兩英里外的工廠工人的兒子，從小的夢想就是成為一位體育記者，並在37年前正式進入到新聞圈工作，談到自己的體育記者生涯，他說：「這項工作改變了我的人生，但我也決定從ESPN和新聞業退休，我了解這個角色所需的承諾，但我將不需要再繼續為此投資，時間是有限的，我想要以對我個人更有意義的方式度過我的人生。」

根據美國媒體報導，沃納洛斯基這次退休也等同於放棄了與ESPN仍有的3年2000萬美元合約，但沃納洛斯基也提到，「這麼多年來我一直在報導別人的球隊，現在我可以將專著力都放在自己的球隊上了。」

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