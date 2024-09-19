NBA／看好湯普森提升獨行俠戰力 前勇士中鋒：西區最佳球隊

獨行俠隊上季拿下西區第5種子，一路闖進總冠軍賽才不敵塞爾蒂克隊。休賽季獨行俠簽下四冠神射手湯普森（Klay Thompson），前勇士中鋒艾澤里（Festus Ezeli）直呼，獨行俠新賽季是西區最佳球隊。

艾澤里曾效力勇士隊3個賽季，2014-15賽季隨隊奪下總冠軍，但後來因傷淡出聯盟。他近日在節目上分析新賽季戰況，「我會說有湯普森在陣容中，獨行俠將成為西區最強球隊。我知道灰狼和雷霆對此也有話要說，但我想說湯普森加入後，獨行俠能用更多投籃取代防守。」

獨行俠上季防守大鎖瓊斯（Derrick Jones Jr.）轉戰快艇隊，不過獨行俠網羅更全能的前鋒馬歇爾（Naji Marshall）和湯普森填補空缺，艾澤里也認為湯普森加入後，球隊化學反應和士氣會提升。

ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）則不看好獨行俠的表現，「上季我們看到他們打進總冠軍賽，唐西奇（Luka Doncic）有點力不從心，他會繼續有不錯的數據，因為總是掌握球權。不過現在沒人真的害怕獨行俠，我預計灰狼表現會更好，湖人等隊也會提升。」