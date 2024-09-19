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NBA／爆料大神ESPN權威記者沃納洛斯基宣布退休
體育媒體ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基表示，他將從ESPN退休，將回大學母校籃球隊擔任總經理。沃納洛斯基是NBA權威消息人士，總能搶先爆料球員交易或教練去留等籃壇動向。
沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）告訴ESPN，他已同意擔任母校聖博納文特大學（St. Bonaventure University）男籃隊總經理。
他指出：「能夠回到我熱愛的大學和社區，為我們的學生運動員、教練和機構服務，是我一生中最感興奮的事。」
沃納洛斯基還說：「我將從ESPN的理想工作退休，對於自己在這家全球（體育媒體）領導者度過的歲月和經歷，我非常感恩。」
現年55歲的沃納洛斯基，自2017年開始為ESPN效力，此前曾在雅虎運動（Yahoo Sports）報導NBA。
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