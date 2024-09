NBA／民主黨大會演講嗆川普 勇士主帥柯爾：比總冠軍賽緊張

勇士隊主帥柯爾(Steve Kerr)球員和執教生涯經歷過許多大場面,他近日受訪時直呼,上個月在民主黨全代會發表演講,比任何比賽還緊張。

上個月柯爾在芝加哥聯合中心,為民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)站台,他還借用子弟兵柯瑞(Steph Curry)招牌晚安手勢,嗆川普(Donald Trump)洗洗睡。柯爾今天上節目「The Dan Le Batard Show」,分享演講當下心情。

柯爾透露全代會前幾天才受邀出席,他知道會受到很多批評,但還是決定上台演講,「這真的是非常緊張的經歷,我很開心我做了,見到很多很棒的人,現場充滿活力,這是一次很有趣的經歷。」柯爾希望在巴黎奧運奪金後,傳達團結的訊息。

柯爾生涯參加過無數NBA總冠軍賽,1997年總冠軍賽G6他投進致勝球,幫助公牛隊完成三連霸中的第2冠。他坦言自己習慣比賽緊張感,上台演講卻很緊張,「感覺像魚離開水,這對我來說是完全不同的領域。」

「有時你會因為做某些決定而失眠,但政治領域不同,兩邊有提詞機,面對觀眾,知道有數百萬人在電視前看,這讓我非常緊張」柯爾說。

Steve Kerr said tonight that "speaking out about politics these days comes with risks... but it was too important as an American citizen to not speak up."



This is the same Steve Kerr that had no comment when he was asked about China's human rights abuses. pic.twitter.com/n0TXRpmi9n