NBA／民主黨大會演講嗆川普 勇士主帥柯爾：比總冠軍賽緊張

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）球員和執教生涯經歷過許多大場面，他近日受訪時直呼，上個月在民主黨全代會發表演講，比任何比賽還緊張。

上個月柯爾在芝加哥聯合中心，為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台，他還借用子弟兵柯瑞（Steph Curry）招牌晚安手勢，嗆川普（Donald Trump）洗洗睡。柯爾今天上節目「The Dan Le Batard Show」，分享演講當下心情。

柯爾透露全代會前幾天才受邀出席，他知道會受到很多批評，但還是決定上台演講，「這真的是非常緊張的經歷，我很開心我做了，見到很多很棒的人，現場充滿活力，這是一次很有趣的經歷。」柯爾希望在巴黎奧運奪金後，傳達團結的訊息。

柯爾生涯參加過無數NBA總冠軍賽，1997年總冠軍賽G6他投進致勝球，幫助公牛隊完成三連霸中的第2冠。他坦言自己習慣比賽緊張感，上台演講卻很緊張，「感覺像魚離開水，這對我來說是完全不同的領域。」

「有時你會因為做某些決定而失眠，但政治領域不同，兩邊有提詞機，面對觀眾，知道有數百萬人在電視前看，這讓我非常緊張」柯爾說。