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NBA／金塊休賽季失去2射手簽衛少 名記：應禁止他投三分球
金塊隊休賽季把後衛傑克森（Reggie Jackson）交易到黃蜂隊，又失去射手凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），只補進衛斯特布魯克（Russell Westbrook）補強後場，《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）直言，新賽季衛少應禁止讓他出手三分球。
《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）指出，傑克森是上季金塊三分球命中數第4高的球員，他投籃能力不錯，但金塊選擇用衛少取代他，衛少是史上最差射手。
溫德霍斯特則直言，「他們上賽季三分球命中數聯盟第25名，說實話，我不會再讓他投任何三分球。」
衛少上季為快艇出賽68場，平均上場22.5分鐘，得到11.1分5.0籃板4.5助攻，三分命中率僅27.3%；生涯三分命中率則是30.4%。
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