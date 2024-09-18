NBA／執教生涯遇過最生氣的事？勇士教頭：格林打波爾
柯爾 （Steve Kerr）球員時期和執教生涯與許多球星合作過，非常擅長處理人際關係，不過他近日受訪時坦言，格林（Draymond Green）痛毆波爾（Jordan Poole）事件，讓他非常生氣。
柯爾球員時期與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）和羅德曼（Dennis Rodman）同隊，當教練又和柯瑞（Steph Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林和杜蘭特（Kevin Durant）等人合作，這些球星都有特別的個性和脾氣，相當考驗柯爾的情緒控管能力。
柯爾近日在《Dan Le Batard Show》節目坦言，自從成為勇士隊總教練以來，讓他最生氣的事是2022-23賽季開打前，格林在球隊訓練中痛扁波爾，柯爾表示，「有很多例子，我認為波爾事件，他（格林）真的越界了。他自己也知道這讓那個賽季，大家都變得很困難，這件事被反覆提起，大概是我最生氣的時刻。」
波爾去年休賽季被交易到巫師隊，遠離鎂光燈焦點；格林則在上賽季因多次情緒失控毆打對方球員，遭聯盟無限期禁賽，復出後才稍微有收斂。
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