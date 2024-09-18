NBA／2027-28賽季有望新增2隊 雷霆可能歸還西雅圖歷史

據ESPN報導，聯盟將在本賽季進行擴張討論，目標在2027-28賽季新增2隊，西雅圖、拉斯維加斯和墨西哥城是候選城市。

由於塞爾蒂克隊正在尋求新老闆接手，因此擴張速度放緩，塞爾蒂克出售案被看好打破伊許比亞（Mat Ishbia）40億美元收購太陽隊的歷史紀錄。如果按塞爾蒂克出售價格，新增2隊有望讓聯盟增加100億美元收入，原超聯盟總裁席佛（Adam Silver）預期。

西雅圖被看好成為新球隊城市，西雅圖超音速在2008年搬遷到奧克拉荷馬，並改名為雷霆隊。ESPN指出，如果有球隊重返西雅圖，雷霆會把球隊歷史還給西雅圖超音速；就像夏洛特黃蜂2014年從山貓改名成黃蜂時，重新得到紐奧良鵜鶘在夏洛特的歷史。

拉斯維加斯也是新球隊熱門城市，詹姆斯（LeBron James）可能爭取成為老闆；墨西哥城則是另一個可能， 1992年起聯盟在墨西哥城舉辦33場比賽，是除了美國和加拿大外最多，將為聯盟提供進軍拉丁美洲和南美洲市場的機會。

新球隊預計都會被分進西區，報導提到灰狼、鵜鶘或灰熊其中一隊，可能被分進東區。灰狼是最符合邏輯的選擇，因為他們與同區的金塊隊相距680英里，比東區的公鹿、公牛、溜馬、活塞和騎士隊還遠。