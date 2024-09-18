快訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

真主黨呼叫器爆炸案 金阿波羅許清光：不想對方工程師失業被害慘

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／最失望高薪背傷好轉 籃網西蒙斯滿血回歸

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
前年度最佳新秀的西蒙斯背傷復原良好，被預期能找回全明星身手。(photo from Wikimedia)
前年度最佳新秀的西蒙斯背傷復原良好，被預期能找回全明星身手。(photo from Wikimedia)

NBA最讓人失望的球星之一，西蒙斯終於滿血回歸賽場？據外媒報導，效力於籃網隊的28歲控衛西蒙斯，逐漸從背部手術後恢復，已開始進行全場的訓練，考慮到今年是合約最後一年，球評普遍認為他將打出生涯最佳的賽季、爭取新約。西蒙斯曾以狀元身份出道，在七六人取得年度最佳新人、3次入選全明星，但交易到籃網後傷病不斷，年薪近4千萬美元已成笑柄。

背傷恢復得宜

根據《外媒》報導，NBA布魯克林籃網隊在休賽期迎來令人振奮的好消息，陣中28歲的前明星後場西蒙斯恢復順利，逐漸從困擾他已久的背部傷勢康復，已開始能進行全場訓練，總算趕在西蒙斯合約最後一年，有望擺脫「休賽期揮汗如雨，例行賽西裝革履」的臭名。

西蒙斯是近年NBA最令人失望的高薪低能球星之ㄧ，他與老東家費城七六人在2020年簽下延長合約，是一紙5年總額達1.77億美元的大約，隨著交易，現在是籃網隊支付西蒙斯年均3500萬美元的薪水，然而，從2022年交易來籃網隊後，西蒙斯遭遇了背部傷勢，3年來錯過189場賽事（僅出賽57場），被視為最不划算的球星之一，但籃網隊仍對西蒙斯抱有希望。

合約年拼爆發

專家普遍也預期，西蒙斯本賽季會打出重返身價的成績，由於這是他大約的最後一年，到了籃網隊後，西蒙斯不僅缺席多場賽事，也連3年無緣全明星隊，西蒙斯需要在合約年找回身手，才有助於後續新約。

28歲的西蒙斯過去備受期望，他是以2016年狀元身份入隊，被七六人視為重建的基石之一，首年就因為腿部傷勢報銷，隔年休賽期狀態調整得宜，首個完整賽季幾乎全勤，繳出15.8的場均得分，拿下最佳新人；隔年首度入選全明星，第3個賽季更在防守面繳出2.1次場均抄截，獲選為年度防守第一陣；第4個賽季蟬聯入選防守一陣、年度最佳防守次名，完成連3年全明星的成就。

只要西蒙斯找回七六人時期身手，籃網仍很有機會再掏大約留人，而本季籃網不被認為是強隊，西蒙斯的球權預期不低，這是對他挽救NBA生涯的一大良機。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

NBA／喬丹位於芝加哥標誌豪宅 售了12年終於4.7億折半甩賣

NBA／合約還有3年被太陽裁掉 傳勇士等4隊有意前鋒李特

NBA／奧運冰泰托姆 勇士主帥準備好作客波士頓被「招呼」

NBA／想買球隊卻遭經紀人騙走2.2億 霍華德：我想殺了他

相關新聞

NBA／2027-28賽季有望新增2隊 雷霆可能歸還西雅圖歷史

據ESPN報導，聯盟將在本賽季進行擴張討論，目標在2027-28賽季新增2隊，西雅圖、拉斯維加斯和墨西哥城是候選城市。 由於塞爾蒂克隊正在尋求新老闆接手，因此擴張速度放緩，塞爾蒂克出售案被看好打

NBA／最失望高薪背傷好轉 籃網西蒙斯滿血回歸

NBA最讓人失望的球星之一，西蒙斯終於滿血回歸賽場？據外媒報導，效力於籃網隊的28歲控衛西蒙斯，逐漸從背部手術後恢復，已開始進行全場的訓練，考慮到今年是合約最後一年，球評普遍認為他將打出生涯最佳的賽季

NBA／喬丹位於芝加哥標誌豪宅 售了12年終於4.7億折半甩賣

傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的NBA生涯大多在芝加哥度過，因此在當地留有不少房產，其中最知名的莫過於在芝加哥北部郊區，大門口訂製了巨型的「23」字樣的豪宅。自2012年掛牌兜售至今，終

NBA／合約還有3年被太陽裁掉 傳勇士等4隊有意前鋒李特

據《Spotrac》記者史密斯（Keith Smith）報導，前太陽隊前鋒李特（Nassir Little）吸引多支球隊興趣，包含勇士、塞爾蒂克和熱火隊都將邀請他進行試訓。 《The Athle

NBA／224公分巨神兵重返歐洲 與土耳其球隊簽約有逃脫條款

「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）休賽季在自由球員市場乏人問津，據《Basketnews》資深記者烏伯納斯（Donatas Urbonas）報導，他與土耳其球隊費內巴切達成加盟協

WNBA／王牌隊球星威爾森創千分紀錄 緋聞男友阿德巴約發文放閃

WNBA拉斯維加斯王牌隊的當家球星威爾森（A'ja Wilson），在擊敗康乃狄克太陽隊的比賽中攻下29分，這讓他本季總得分突破1000分，成為WNBA史上第一位達此成就的球員。 𝐀’𝐎𝐍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。