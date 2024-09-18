NBA／最失望高薪背傷好轉 籃網西蒙斯滿血回歸

NBA最讓人失望的球星之一，西蒙斯終於滿血回歸賽場？據外媒報導，效力於籃網隊的28歲控衛西蒙斯，逐漸從背部手術後恢復，已開始進行全場的訓練，考慮到今年是合約最後一年，球評普遍認為他將打出生涯最佳的賽季、爭取新約。西蒙斯曾以狀元身份出道，在七六人取得年度最佳新人、3次入選全明星，但交易到籃網後傷病不斷，年薪近4千萬美元已成笑柄。

背傷恢復得宜

根據《外媒》報導，NBA布魯克林籃網隊在休賽期迎來令人振奮的好消息，陣中28歲的前明星後場西蒙斯恢復順利，逐漸從困擾他已久的背部傷勢康復，已開始能進行全場訓練，總算趕在西蒙斯合約最後一年，有望擺脫「休賽期揮汗如雨，例行賽西裝革履」的臭名。

西蒙斯是近年NBA最令人失望的高薪低能球星之ㄧ，他與老東家費城七六人在2020年簽下延長合約，是一紙5年總額達1.77億美元的大約，隨著交易，現在是籃網隊支付西蒙斯年均3500萬美元的薪水，然而，從2022年交易來籃網隊後，西蒙斯遭遇了背部傷勢，3年來錯過189場賽事（僅出賽57場），被視為最不划算的球星之一，但籃網隊仍對西蒙斯抱有希望。

合約年拼爆發

專家普遍也預期，西蒙斯本賽季會打出重返身價的成績，由於這是他大約的最後一年，到了籃網隊後，西蒙斯不僅缺席多場賽事，也連3年無緣全明星隊，西蒙斯需要在合約年找回身手，才有助於後續新約。

28歲的西蒙斯過去備受期望，他是以2016年狀元身份入隊，被七六人視為重建的基石之一，首年就因為腿部傷勢報銷，隔年休賽期狀態調整得宜，首個完整賽季幾乎全勤，繳出15.8的場均得分，拿下最佳新人；隔年首度入選全明星，第3個賽季更在防守面繳出2.1次場均抄截，獲選為年度防守第一陣；第4個賽季蟬聯入選防守一陣、年度最佳防守次名，完成連3年全明星的成就。

只要西蒙斯找回七六人時期身手，籃網仍很有機會再掏大約留人，而本季籃網不被認為是強隊，西蒙斯的球權預期不低，這是對他挽救NBA生涯的一大良機。

【更多精采內容，詳見 】