NBA／合約還有3年被太陽裁掉 傳勇士等4隊有意前鋒李特

據《Spotrac》記者史密斯（Keith Smith）報導，前太陽隊前鋒李特（Nassir Little）吸引多支球隊興趣，包含勇士、塞爾蒂克和熱火隊都將邀請他進行試訓。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）也提到，李特、華倫（T.J. Warren）和克勞德（Jae Crowder）這3位前鋒都將接受國王隊試訓。

現年24歲的李特去年因艾頓（Deandre Ayton）交易案，隨諾基奇（Jusuf Nurkic）等人加入太陽，他上季出賽45場，場均只有3.4分1.7籃板，合約還有3年2200萬美元，上個月太陽決定攤提裁掉。

勇士、塞爾蒂克、國王和熱火目前正式球員名單都是14人，李特有機會爭取最後1個名額。