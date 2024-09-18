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NBA／喬丹位於芝加哥標誌豪宅 售了12年終於4.7億折半甩賣
傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的NBA生涯大多在芝加哥度過，因此在當地留有不少房產，其中最知名的莫過於在芝加哥北部郊區，大門口訂製了巨型的「23」字樣的豪宅。自2012年掛牌兜售至今，終於找到買主。
喬丹在1991年買下這塊地，3年後才搬進去，豪宅占地56,000平方英尺（約5,202平方公尺），豪華設施應有盡有，除了不可或缺的籃球場外，還有無邊際泳池、果嶺、網球場和雪茄室，且裡頭合計有9間臥室和19間浴室，內裝也都充滿著喬丹的風格。
根據掛牌資訊顯示，這棟豪宅除了要價不斐外，每年還得繳交14.8萬美元（約472萬新台幣）的房產稅，然而自從2012年掛牌開始，等了12年之久才有人願意接手。據悉，這棟豪宅最近一次掛牌出售的價格是1485.5萬美元（約4.7億新台幣），而12年前的掛牌價是2900萬美元（約9.2億新台幣），等於是連續降價求售後，打了近對折才有辦法售出。
根據房地產經紀人馬爾金（Katherine Malkin）向媒體證實，這棟內裝奢華，幅員遼闊的超級豪宅的買家，已在周末完成簽約。
Michael Jordan's Chicago mansion finds buyer after 12 years on market. 🏠😯 https://t.co/qwcF4V2J8A pic.twitter.com/UTqVKjqBKi— theScore (@theScore) September 17, 2024
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