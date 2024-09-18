NBA／224公分巨神兵重返歐洲 與土耳其球隊簽約有逃脫條款

「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）休賽季在自由球員市場乏人問津，據《Basketnews》資深記者烏伯納斯（Donatas Urbonas）報導，他與土耳其球隊費內巴切達成加盟協議。

報導指出，馬揚諾維奇與費內巴切簽下1年合約，1月前能跳脫合約。馬揚諾維奇上一次出現在歐洲聯賽是2014-15賽季，他當時效力塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星，出賽24場平均攻下16.6分10.7籃板，奪下該季歐洲聯賽MVP。

現年36歲的馬揚諾維奇擁有224公分身高，生涯在NBA打滾9年，陸續效力馬刺、活塞、快艇、76人、獨行俠及火箭隊。他過去2季效力火箭隊未獲得重用，上季只出賽14場，平均3.2分2.3籃板。

《NBC體育》指出，馬揚諾維是快樂的化身，他總是面帶微笑，球迷、隊友、社群媒體和廣告商都喜歡他。他曾出演電影《捍衛任務3》反派角色，喜感表現引發球迷和影迷熱議。