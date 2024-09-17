WNBA／王牌隊球星威爾森創千分紀錄 緋聞男友阿德巴約發文放閃
WNBA拉斯維加斯王牌隊的當家球星威爾森（A'ja Wilson），在擊敗康乃狄克太陽隊的比賽中攻下29分，這讓他本季總得分突破1000分，成為WNBA史上第一位達此成就的球員。
威爾森先前才剛創下聯盟單季得分紀錄，他在這場比賽還剩1分57秒時用一記後仰跳投寫下全新里程碑，引爆現場如雷的歡呼聲。值得一提的是，威爾森已經連續50場比賽得分上雙，場均27分12籃板2.6阻攻，也創下聯盟單季場均得分紀錄。
挾著如此優異的個人表現，加上王牌隊目前戰績居聯盟第4，威爾森看起來是有機會贏得年度MVP；更重要的是，威爾森也將幫助王牌隊邁向3連霸。
有趣的是，與威爾森傳出戀情緋聞的熱火禁區大將阿德巴約（Bam Adebayo），在見證紀錄誕生之後，還應網友的起鬨發了一則貼文，上面寫著：「願每個人都能在這可愛的星期日找到1000個微笑的理由。」這讓許多球迷高呼，「太閃了吧！」
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