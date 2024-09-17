NBA／夢想豐滿現實骨感？曝勇士老闆希望引進安戴托昆波

這幾年，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易流言就時常和勇士連結在一起。近日，資深記者阿米克（Sam Amick）更是提到，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）一直都對「字母哥」很感興趣，很早之前就希望能夠將他延攬過來。

不過阿米克很快就用現實來粉碎拉卡柏的夢想。「再說一遍，這是不太可能的事情。」阿米克表示勇士現階段幾乎是不可能得到安戴托昆波。

主要原因是，安戴托昆波早在去年就和公鹿達成3年1.75億美元的續約協議，合約將一路走到2028年夏天，包含最後一年價值6300萬美元的球員選項。勇士若想透過交易拿到「希臘怪物」，恐怕陣容也得要「傾家蕩產」。

「我們知道拉卡柏一直都夢想安戴托昆波加入勇士，同樣地這也是不太可能的事情。但米道頓（Khris Middleton）明年將成為自由球員，而里拉德（Damian Lillard）新賽季能否反彈？我認為明年安戴托昆波的動向還是値得關注。」阿米克說。

有媒體就針對勇士爭取安戴托昆波提出一個假想的交易包裹，送出庫明加（Jonathan Kuminga）、維金斯（Andrew Wiggins）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、小裴頓（Gary Payton II）外加2026年、2028年、2031年3個首輪籤。

另一方面，阿米克先前也曾透露，勇士對於明年會成為自由球員的巴特勒（Jimmy Butler）也是感到興趣。