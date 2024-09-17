NBA／比照布萊恩模式！美媒曝：詹姆斯肯定有「退休巡迴」演出

隨著超級巨星詹姆斯（LeBron James）逐漸接近他在NBA生涯終點，有關他如何選擇退役的討論也成了討論焦點，外界對於他最後一季是否會以退休巡迴賽的方式結束充滿期待。

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的報導，詹姆斯可能會選擇以巡迴賽的方式告別NBA，讓全球的球迷有機會參與他的告別賽場儀式，而不是在賽季結束後才突然宣布退休。

「當詹姆斯的最後一季來臨時，我們都會知道，這將成為全國矚目的節目。」麥克曼奈明提到，詹姆斯不會因為湖人隊的表現不佳而突然選擇高掛球鞋，這將完全按照他自己的節奏來進行。

這種退休巡演模式將類似於已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）在2015-16年賽季的告別巡迴賽。當時布萊恩在每個客場比賽中都受到滿場觀眾的致敬，並且和不同球員互換球衣，特別是他還在生涯最後一戰中狂砍60分，為自己的職業生涯畫下最完美句點，至今仍讓球迷回味不已。

詹姆斯生涯創下無數紀錄。 法新社

寫下諸多後輩都難以企及偉大紀錄的詹姆斯，職業生涯無疑充滿傳奇，更分別帶領邁阿密熱火、洛杉磯湖人、克里夫蘭騎士奪下總冠軍。因此，當他決定告別籃球舞台時，無疑會成為全球體壇的一大盛事。

儘管詹姆斯在今夏與湖人簽下了一份為期兩年的續約協議，但其中第2年為球員選項。這樣的安排讓詹姆斯能夠靈活掌控自己的未來，隨時根據身體狀況和家庭計畫來決定是否繼續打球。

過去詹姆斯曾表示自己的夢想就是能與大兒子布朗尼（Bronny James）同場競技，如今這「父子同台」願望已經接近實現，勢必成為新賽季的一大看點。

即將40歲的詹姆斯，才剛幫助美國隊完成奧運5連霸大業，更出色發揮贏得MVP，其競爭狀態顯然還看不見走下坡的趨勢，何時才會走到退休一路，可能還有數年光陰。

即便退役的時間尚未確定，但無論他何時選擇告別賽場，都將是NBA歷史上的重大時刻。球迷們顯然也期待著他能像布萊恩一樣，以巡演的形式告別，讓各地球迷有機會親眼見證這位偉大球員的最後一舞。