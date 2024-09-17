NBA／勇士已盡力補強陣容 主帥柯爾：柯瑞、格林他們都懂

礙於本身薪資空間壓力、以及新版勞資協議對於觸發第二層豪華稅的嚴厲處分，勇士在今年夏天的補強同樣面臨難題，包括送走了奪冠老臣湯普森（Klay Thompson），而想要引進一名巨星的想法同樣難以實現。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）近日接受採訪時就被問到一個問題：「擁有柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的你們是有更多的機會贏球，還是球隊有義務為他們爭取勝利？」

對此，柯爾直言：「柯瑞和格林會告訴你的一件事情就是，這個團隊從未讓他們失望過。值得稱讚的是，老闆拉卡柏（Joe Lacob）每年都花光了每一塊錢，努力讓這支球隊變得更加出色。」

勇士雖然補強空間有限，但仍是想辦法引進了安德森（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和希爾德（Buddy Hield）等即戰力好手，加上上季打出自信的庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）等年輕小將，甚至穆迪（Moses Moody）也處於輪替陣容之中。

「對於球隊所佈建圍繞在柯瑞和格林身邊的幫手，他們都會告訴你，他們已經不能再要求更多了。」柯爾說。