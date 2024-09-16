快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

NBA／湖人花10億續簽3年級小將 名記：新賽季將獲重用

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
簽4年長約的克里斯提有望得到重用。 路透社
簽4年長約的克里斯提有望得到重用。 路透社

湖人今年休賽季沒有顯著的人員補強，最主要就是和克里斯提（Max Christie）簽下了一份4年3200萬美元（約台幣10.1億）的合約，充分說明了他們對於這位3年級小將的信心。知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即表示，克里斯提將會在新賽季獲得重用。

「他們重要的簽約就是克里斯提，」溫德霍斯特說道，「他們簽下這份合約是為了讓他能夠多多上場。所以，他們會讓里夫斯（Austin Reaves）上場，也會讓克里斯提上場。」

湖人今年夏天失去了後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）和前鋒普林斯（Taurean Prince），克里斯提有望在新主帥瑞迪克（JJ Redick）的輪換中扮演類似「3D球員」的角色。

上季，克里斯提一共出賽67場，其中7場擔任先發，不過場均出賽時間僅14.1分鐘，貢獻4.2分2.1籃板，投籃命中率42.7%，三分命中率35.6%。

另一方面，洛城媒體也指出，上季因傷缺席不少比賽的文森（Gabe Vincent），有望在新賽季得到更多表現機會。

相關新聞

NBA／奧運冰泰托姆 勇士主帥準備好作客波士頓被「招呼」

巴黎奧運雖率美國隊完成男籃5連霸，總教練柯爾（Steve Kerr）的調度卻受到許多討論和批評聲浪，尤其將上季塞爾蒂克隊...

WNBA／紀錄寫不停！克拉克轟新高35分 再創聯盟新秀總得分新猷

頂著WNBA「狀元」身分加入印第安納狂熱隊（Indiana Fever）的美國女籃超級球星克拉克（Caitlin Cla...

NBA／勇士維金斯父親不幸離世 曾效力公牛火箭76人

勇士側翼悍將維金斯（Andrew Wiggins）的父親老維金斯（Mitchell Wiggins）傳出不幸離世的消息，享壽64歲。 身高6呎4吋的老維金斯（Mitchell Wiggins）過

NBA／湖人花10億續簽3年級小將 名記：新賽季將獲重用

湖人今年休賽季沒有顯著的人員補強，最主要就是和克里斯提（Max Christie）簽下了一份4年3200萬美元（約台幣10.1億）的合約，充分說明了他們對於這位3年級小將的信心。知名記者溫德霍斯特（B

NBA／勇士已盡力補強陣容 主帥：柯瑞、格林他們都懂

當被媒體問到：「擁有柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的你們是有更多的機會贏球，還是球隊有義務為他們爭取勝利？」 柯爾則表示：「柯瑞和格林會告訴你的一件事情

NBA／勇士今夏追球星失敗 柯爾：我們仍組建深度陣容

上季無緣季後賽的勇士，在今年休賽季還是放走了湯普森（Klay Thompson），雖然陸續補進了幾名即戰力球員，試圖保持競爭力，但球隊禁區戰力問題無解，新賽季能否在西區列列強環伺下闖進季後賽，包括媒體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。