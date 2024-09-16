NBA／湖人花10億續簽3年級小將 名記：新賽季將獲重用

湖人今年休賽季沒有顯著的人員補強，最主要就是和克里斯提（Max Christie）簽下了一份4年3200萬美元（約台幣10.1億）的合約，充分說明了他們對於這位3年級小將的信心。知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）即表示，克里斯提將會在新賽季獲得重用。

「他們重要的簽約就是克里斯提，」溫德霍斯特說道，「他們簽下這份合約是為了讓他能夠多多上場。所以，他們會讓里夫斯（Austin Reaves）上場，也會讓克里斯提上場。」

湖人今年夏天失去了後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）和前鋒普林斯（Taurean Prince），克里斯提有望在新主帥瑞迪克（JJ Redick）的輪換中扮演類似「3D球員」的角色。

上季，克里斯提一共出賽67場，其中7場擔任先發，不過場均出賽時間僅14.1分鐘，貢獻4.2分2.1籃板，投籃命中率42.7%，三分命中率35.6%。

另一方面，洛城媒體也指出，上季因傷缺席不少比賽的文森（Gabe Vincent），有望在新賽季得到更多表現機會。