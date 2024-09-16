NBA／勇士已盡力補強陣容 主帥：柯瑞、格林他們都懂

當被媒體問到：「擁有柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的你們是有更多的機會贏球，還是球隊有義務為他們爭取勝利？」

柯爾則表示：「柯瑞和格林會告訴你的一件事情就是，這個團隊從未讓他們失望過。值得稱讚的是，老闆拉卡柏（Joe Lacob）每年都花光了每一塊錢，努力讓這支球隊變得更加出色。」

「對於球隊所佈建圍繞在柯瑞和格林身邊的幫手，他們都會告訴你，他們已經不能再要求更多了。」