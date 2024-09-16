NBA／勇士今夏追球星失敗 柯爾：我們仍組建深度陣容

上季無緣季後賽的勇士，在今年休賽季還是放走了湯普森（Klay Thompson），雖然陸續補進了幾名即戰力球員，試圖保持競爭力，但球隊禁區戰力問題無解，新賽季能否在西區列列強環伺下闖進季後賽，包括媒體在內，不少人仍抱持疑問。

總教練柯爾（Steve Kerr）近日接受採訪時談到球隊今夏的補強運作。「我們的管理階層今年夏天竭盡全力想要獲得另一名球星，但這並沒有發生，不過沒關係。」

柯爾認為勇士全新陣容依然戰力十足，他說道，「最終情況是，我們得到了安德森（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和希爾德（Buddy Hield），我們度過了一個美好的夏天。他們這幾位都是非常棒的球員，再加上我們的年輕小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski），我覺得我們擁有了一支很有深度的球隊。」