WNBA／紀錄寫不停！克拉克轟新高35分 再創聯盟新秀總得分新猷

頂著WNBA「狀元」身分加入印第安納狂熱隊（Indiana Fever）的美國女籃超級球星克拉克（Caitlin Clark），大學締造無數紀錄，職業賽季繼續用紀錄寫日記，今天面對達拉斯飛翼隊狂轟職業生涯新高35分，除助隊以110：109險勝，更締造菜鳥年最高得分紀錄。

在此之前，克拉克成為WNBA史上第一位菜鳥球季締造「大三元」的球員，上周也才剛打破聯盟單季助攻紀錄，今天再將菜鳥單季最高得分納入麾下，改寫前輩奧古斯塔斯（Seimone Augustus）成績。

Caitlin Clark had a masterful performance in perhaps her best offensive game of the year as she poured in a career-high 35 PTS, 2 REB, 8 AST, 3 STLS in the @IndianaFever's 110-109 win over the Wings 🏀#WelcometotheW pic.twitter.com/f5xpHcZphe — WNBA (@WNBA) 2024年9月15日

克拉克透露，小時候曾和奧古斯塔斯合影，照片還在父親的手機裡，「我清楚記得這件事，我一直是她的粉絲。」

奧古斯塔斯2006年效力明尼蘇達山貓隊時，花34場比賽拿下744分，高懸近20年的紀錄今年被克拉克打破。今天是克拉克本季第39場比賽，她以隊史第4高分讓生涯得分推進到761分，不但個人締造新猷，還幫助球隊確保第6種子席位。

這將是印第安納狂熱自2016年後重返季後賽，克拉克表示全隊都很興奮，「我們不只開心重返季後賽，我們都覺得可以和每支隊伍去競爭。」本季狂熱只有衛冕軍拉斯維加斯王牌隊不曾擊敗過。

克拉克今天也傳出8助攻，本季累積到329次，持續推高WNBA單季助攻紀錄；這也是她本季第4場至少有30分、5助攻的場次，追平奧貢博瓦爾（Arike Ogunbowale）2019年締造的菜鳥年紀錄。