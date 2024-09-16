NBA／奧運冰泰托姆 勇士主帥準備好作客波士頓被「招呼」

巴黎奧運雖率美國隊完成男籃5連霸，總教練柯爾（Steve Kerr）的調度卻受到許多討論和批評聲浪，尤其將上季塞爾蒂克隊冠軍功臣泰托姆（Jayson Tatum）「冰」在板凳席，回歸勇士隊總教練身分的柯爾就透露，已經做了到波士頓作客會被球迷「招呼」的心理準備。

勇士新賽季將在美國時間11月6日造訪波士頓，柯爾受訪時笑說不會因此失眠，「我想他們會把我包圍，這沒關係的。」

美國男籃在巴黎奧運共打了6場比賽，泰托姆對上塞爾維亞隊的2場都坐滿板凳，金牌戰也只出賽11分鐘，讓他坦言不好受；針對泰托姆的使用方式，柯爾多次解釋，沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關

泰托姆7月剛和塞爾蒂克簽下5年至少3億1400萬美元的頂薪合約，創下NBA最豐厚合約紀錄，巴黎奧運卻受限上場時間，場均5.3分排在全隊第10，僅優於塞爾蒂克隊友懷特（Derrick White）和溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

柯爾也承認，泰托姆、哈利伯頓和懷特在巴黎奧運上場時間受限，但仍有很好表現，他接受NBA官網阿施伯納（Steve Aschburner）採訪時說：「這些球員都很優秀，泰托姆很會處理事情，這顯然成為媒體話題，但他沒能做得更好了，哈利伯頓也是。」

「每場比賽都不同，我們在第一晚就談過這件事情，有12位明星球員，或許只有9人可以有穩定上場時間。」柯爾再次讚說，所有球員都很專業面對當時處境，以這群球員為榮。