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NBA／尼克非保障合約簽回小莫里斯 3選1搶最後席位
曾在紐約一個賽季的小莫里斯（Marcus Morris Sr.），新球季有機會將重返「大蘋果」，尼克隊今天宣布和35歲的小莫里斯簽下「Exhibit 9」的合約，加上先前宣布簽下沙米特（Landry Shamet），兩人將和非保障合約的前魔術第一輪新秀歐契奇（Chuma Okeke）爭取尼克最後一張球員席位。
「Exhibit 9」合約本質是訓練營邀請，並非保障合約，莫里斯和沙米特都是簽下同樣合約，兩人若在訓練營受傷，只會得到尼克少數補償。
身為雙胞胎弟弟的小莫里斯，2020年6月因3隊交易，從快艇隊轉到尼克，當季他代表尼克出賽43場，場均出賽32.3分鐘，每場可貢獻19.6分是生涯最高，還有5.0籃板、1.4助攻。
小莫里斯上季效力76人隊和騎士隊，49場比賽有7場先發，場均出賽16.7分鐘，貢獻6.4分、2.7籃板。
尼克公布簽下小莫里斯消息不久，美媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，小莫里斯很有機會進入例行賽球隊名單。
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