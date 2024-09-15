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中職／郭天信陪產請假一天 張政禹這周也有感動經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊張政禹。記者陳正興／攝影
味全龍隊張政禹。記者陳正興／攝影

味全龍隊近期喜事連連，繼林子昱、張政禹後，郭天信的小孩也即將出生，今天特別跟球隊請假一天陪產，接著李凱威的小孩預產期則是在9月底，四位「龍爸」小孩出生日期剛好錯開，讓戰力不至於出現缺口。

郭天信的第1個小孩是兒子，原本預產期在9月下旬，但昨天太太就即將臨盆，因此賽後就趕回台南陪伴，今天向球隊請假，至於歸隊時間，總教練葉君璋表示，這就要看孩子誕生的時間，先讓他專心陪產。

張政禹的小孩則是在10日出生，太太採取剖腹產，早上11點進產房，11點半就出來，讓張政禹還趕得上當天龍隊賽事，張政禹說：「第一眼看到小孩，心想要當爸爸了，有點不知所措，邁向人生下階段，責任感要更重。」

目前孩子跟太太一起待在台中，張政禹有空就會回家看小孩，「有時也沒做什麼，就站著一直盯，可能一站就是1、2小時，雖然有學習如何照顧，但目前都是老婆跟家人在照顧，老婆比較辛苦，我還好。」

張政禹的兒子小名喚做「小無敵」，來源是張政禹應援曲中的一句「宇宙無敵」，張政禹笑說：「因為一時想不到，就用應援口號。」

回想到孩子誕生那一刻，有一幕張政禹當下覺得好笑，但事後想想十分感動，「老婆生產完只能一次一個人去會面，我去完換她爸爸，進去應該不到一分鐘就出來，結果滿臉淚水，爸爸心疼她吧，想想爸媽真的很偉大，很感動。」

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