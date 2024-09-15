NBA／勇士維金斯父親不幸離世 曾效力公牛火箭76人

勇士側翼悍將維金斯（Andrew Wiggins）的父親老維金斯（Mitchell Wiggins）傳出不幸離世的消息，享壽64歲。

身高6呎4吋的老維金斯（Mitchell Wiggins）過去也是NBA球員，曾在1983年選秀會上以首輪23順位被溜馬選中，後續被交易到公牛，首年全勤出賽，場均得到12.4分4籃板2.3助攻1.3抄截。

RIP MITCHELL WIGGINS pic.twitter.com/4nDPjHQXQK https://t.co/xUhpIBvDFe — Ballislife.com (@Ballislife) 2024年9月13日

隔年老維金斯被送到火箭，留下3季出賽記錄，期間因違反禁藥規定遭禁賽兩年，1991-92年則是效力76人，總計生涯一共出賽389場，有135場擔任先發，場均獲得10分3.2籃板1.6助攻1抄截。老維金斯也曾到歐洲打球，在希臘獲得兩屆得分王並3次入選明星賽。在得知老維金斯過世，火箭官方也表達悼念之意。

老維金斯近幾年身體狀態欠佳，為了照顧父親，維金斯在2022-23年賽季一度連續缺席了22場比賽。當時勇士球團基於球員隱私，未公佈其離隊原因，僅用「家庭因素」為由。

Today we mourn the passing of former Houston Rockets guard, Mitchell Wiggins. Our sincerest condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/2CPttV6nzR — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2024年9月13日

由於勇士當年處於衛冕之旅，維金斯的告假一度引發部分球迷的抨擊，一直到季後賽前夕回歸，才有媒體提到維金斯是面臨家人醫療方面的問題。

另一方面，維金斯在協助勇士奪冠後，隔年開季之初原本維持絕佳狀態，但就在家庭因素開始告假後，從季後賽到上個賽季，維金斯整體表現明顯下滑，顯然也是受到不小影響。