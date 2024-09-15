NBA／尼克補外圍火力 非保障Exhibit 9合約簽沙米特
根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，尼克將與上季效力巫師的沙米特（Landry Shamet）簽下一年合約。
後續消息指出，沙米特所簽的是一年無保障的Exhibit 9合約，如果他能持續效力，明年1月將會轉為完全保障合約。倘若沙米特在訓練營不慎受傷，尼克就得補償他15000美元。
沙米特生涯先後待過快艇、籃網、太陽、巫師等隊，特別是2021年他簽下一份4年4250萬美元的合約，其中受保障為1975萬美元，因此今年7月就被巫師裁掉。
沙米特生涯場均得到8.7分1.7籃板1.6助攻，三分命中率為38.4%。有媒體提到。沙米特預計會成功留在尼克大名單內。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言