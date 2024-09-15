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NBA／尼克補外圍火力 非保障Exhibit 9合約簽沙米特

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克簽下沙米特。 美聯社
尼克簽下沙米特。 美聯社

根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，尼克將與上季效力巫師的沙米特（Landry Shamet）簽下一年合約。

後續消息指出，沙米特所簽的是一年無保障的Exhibit 9合約，如果他能持續效力，明年1月將會轉為完全保障合約。倘若沙米特在訓練營不慎受傷，尼克就得補償他15000美元。

沙米特生涯先後待過快艇、籃網、太陽、巫師等隊，特別是2021年他簽下一份4年4250萬美元的合約，其中受保障為1975萬美元，因此今年7月就被巫師裁掉。

沙米特生涯場均得到8.7分1.7籃板1.6助攻，三分命中率為38.4%。有媒體提到。沙米特預計會成功留在尼克大名單內。

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