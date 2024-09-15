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NBA／想買球隊卻遭經紀人騙走2.2億 霍華德：我想殺了他

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「魔獸」霍華德曾被經紀人騙走700萬美元。圖中央社提供
「魔獸」霍華德曾被經紀人騙走700萬美元。圖中央社提供

身為台灣野馬隊老闆兼股東的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），日前在參加一檔節目《Above the Rim With DH12》時談到自己遭到前任經紀人的背叛，誤以為能夠完成收購WNBA亞特蘭大美夢隊的夢想，結果卻被騙走高達700萬美元（約台幣2.2億）。

「我被經紀人偷走了700萬美元，這件事情讓我非常難過。當下心裡想的就是我要找到他，然後狠狠揍他一頓，我想殺了他。我原本夢想可以買下亞特蘭大美夢隊。」霍華德提到，如果自己兩個女兒以後想要走籃球這條路，她們就能效力美夢隊，「我想打造這樣的機會。」霍華德甚至還很興奮地跟母親報告這件事情。

霍華德表示，他從球員時期就開始規劃這件事情，但礙於還是球員身份，無法直接擁有一支球隊，所以他打算組織一個投資團隊，然後去執行收購。「我當時已經和球隊高層談過好幾次了，但就在我把資金交給經紀團隊後，他們就消失無蹤了，我幾乎無法連繫上他們，他們就這樣消失了。」

後續得知亞特蘭大美夢已經被其他團隊收購，這讓霍華德十分難受和震驚，他坦言自己後來很難再去相信任何人。「這些經紀人、這些律師，他們都在密謀，滿口謊言，只是為了搶奪別人的東西，從你身上詐取財物。」

2023年3月，霍華德的前經紀人布里斯科（Charles Briscoe）遭到逮捕，從法庭文件顯示，他如何挪用了霍華德的700萬美元來用於自己的投資。布里斯科與其他3名共犯當時被指控從4位職業籃球員身上詐騙了超過1300萬美元。

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