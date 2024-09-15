NBA／費城球迷太可怕 嘴綠警告喬治：他們會摧毀你

喬治（Paul George）今夏選擇離開洛城，與76人簽下4年2.12億美元（約台幣67.7億）頂薪合約備受關注。不過勇士前鋒格林（Draymond Green）並不認為這個選擇會讓喬治好過，甚至還警告他「要小心」。

在接受《ClutchPoint》訪問中，格林點出費城球迷相當支持本地運動賽事，但他們同時也相當犀利，「祝好運。我的天，喬治最好要打好一點，否則這些球迷會摧毀他的。」

他繼續補充：「費城球迷對球隊的嚴格程度甚至超過敵隊，就好像要殺死自家球員那樣。他們很專注在摧毀這些球員，身為對手還沒有這種待遇，所以球員能留在費城真的太難。」

至於球迷為何如此苛刻，是因為76人自從1982-83年賽季後就未嚐一冠，對勝利的渴望讓他們期待球員能有好表現，卻也變向帶給他們龐大壓力。

尤其近年圍繞在當家安比德（Joel Embiid）身邊的重建計畫「相信過程」並沒有得到顯著效果，甚至連東區冠軍賽的地板都碰不到；因此喬治以頂薪之姿加盟可以說是球團現有戰力的最後一搏，自然也背負不能輸的壓力。

最後格林也總結道：「喬治最好交出好表現，然後球隊最好贏球。」