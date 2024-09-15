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NBA／騎士端12億綁側翼防守大鎖 原班人馬續留打天下

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
奧科羅獲得3年續約肯定。 路透社
奧科羅獲得3年續約肯定。 路透社

今夏陸續和三大主力米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）完成續約的騎士，今天宣布與23歲的側翼好手奧科羅（Isaac Okoro）達成續約協議，雙方預計簽下3年3800萬美元（約台幣12.1億）的合約。

奧科羅是在2020年選秀會上以第5順位加入騎士，他是自由市場上最後一位受限制自由球員，讓球團能夠順利完成夏天補強工作。

騎士休賽季找來前勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）擔任總教練，之後以3年1.5億美元續約當家一哥米契爾，接著和2021年探花莫布里達成5年2.24億美元的頂級續約，再用3年9100萬美元綁住主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）。

6呎5吋的奧科羅上季出賽69場，其中42場擔任先發，場均攻下9.4分3籃板1.9助攻，三分球投籃命中率39.1％寫下生涯新高。

在完成續約之後，奧科羅新賽季主要將擔任米契爾與史特魯斯（Max Strus）的主要替補，扮演球隊最重要的外圍防守大鎖角色，期盼能在上季闖進季後賽第二輪的基礎上，更進一步突破。

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