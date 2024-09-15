NBA／中鋒也要能投三分！杜蘭特曝《NBA 2K25》先發5人名單

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）對籃球喜愛成痴，不僅僅是在賽場，電玩中也是如此。他是《NBA 2K》系列頭號粉絲，日前也在節目中談到自己《NBA 2K25》先發5人名單。

在節目《Boardroom》中，杜蘭特被問到了《NBA 2K25》的先發5人名單，除了自己以外，他還選擇了詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、安比德（Joel Embiid）和湯普森（Klay Thompson）。

杜蘭特強調投籃是關鍵，該陣容會讓對手大量使用包夾，解放球員空間，因此具備三分球能力可以保證空檔把握度。

而為了貫徹這個「建隊理念」，連選擇安比德都是考慮到他在中鋒位置裡更具投射能力，「因為安比德在比賽中的三分命中率高於約柯奇（Nikola Jokic）。」杜蘭特說。

事實上，除了唐西奇外，這些球員都曾與杜蘭特並肩作戰，詹姆斯和安比德是今年巴黎奧運隊友，湯普森則是過去勇士時期「海嘯三兄弟」中的一員。

杜蘭特今年在《NBA 2K25》的能力值為94，詹姆斯為95，安比德96，唐西奇達到最高97；至於湯普森則是81。

若以三分能力值來看，杜蘭特高達92，僅次於柯瑞（Stephen Curry）和艾倫（Grayson Allen）。湯普森和唐西奇分別為89、88，上季創下生涯三分命中率新高的詹姆斯為85，而安比德為82，稍高於約柯奇。