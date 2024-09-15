NBA／AD新幫手？因血栓問題無限期缺陣 前暴龍小將有望披紫金戰袍
前暴龍小將克洛科（Christian Koloko）今年季中遭球隊釋出，更傳出血栓問題，被聯盟禁止參賽與練球。不過根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，湖人可能願意給這位24歲中鋒機會。
暴龍上賽季與溜馬發起交易，將陣中一哥席亞康（Pascal Siakam）送往印第安納，並換來布朗（Bruce Brown）、路易斯（Kira Lewis Jr.）和諾拉（Jordan Nwora）。為了清出球員名單，球團裁掉了新秀克洛科，隨即他便爆出血栓問題，儘管其他球隊感興趣，但在聯盟同意前，他都無法參加比賽及訓練。
事實上，克洛科去年10月開始就因「呼吸道系統問題」無限期缺陣，上賽季不曾出賽過，血栓問題更讓他難有機會尋求出路。克洛科正在等待NBA健康委員會批准，現在還仍有資格與球隊簽約，據傳湖人是領先者，暴龍、快艇和馬刺則緊隨其後。
湖人陣中替補長人伍德（Christian Wood）因接受左膝關節鏡手術，預計下賽季開季將缺席，禁區大個僅剩戴維斯（Anthony Davis）和海斯（Jaxson Hayes）。為減輕戴維斯壓力，球隊正積極尋求內線補強。
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