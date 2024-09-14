台維斯盃／首掌兵符獲讚賞 盧彥勳要與球員站在一起

我國網球前一哥盧彥勳在今天開打的中波台維斯盃世界一級賽事中，首度執掌中華隊總教練兵符，球隊在前兩點打完後也與波赫戰成1：1平手，賽後盧彥勳也肯定今天兩位登場選手曾俊欣與吳東霖的表現。

在東京奧運後高掛球拍的盧彥勳，過去3年投入基層訓練，並在今年台維斯盃首度執掌中華隊兵符，換一個身分繼續為中華隊而戰。而在今天登場的台維斯盃首日賽程中，盧彥勳也不時與場上球員進行意見交流和鼓勵，讓今天兩位登場選手曾俊欣與吳東霖都直言，能由盧彥勳執教感到相當開心與安心。

對於這次換個身分在台維斯盃登場，盧彥勳在今天賽後表示，確實與過去當選手時很不同，包括賽賽前的訓練和溝通都是職責所在，精神上也必須不斷投入在團隊上，成為一位跟選手站在一起的教練。

談到中華隊在首日與波赫打完前兩點後戰成1：1平手，盧彥勳也肯定選手的努力，「今天東霖頂住壓力情況下有好表現，對球場掌握度也非常熟悉，從二月的比賽現在對這個場地都適應滿好的。至於俊欣就比較可惜，在發球局上比較被動一點，今天會再跟他討論一下，把明天比賽準備好。」

而明天中華隊將先由許育修／何承叡扛下第3點雙打，盧彥勳也直言雙打的結果將左右最終勝負，「如果明天第一點拿下，以2：1進入4、5點，對於球員在球場上心態會有一個加分幫助。在這次比賽開始前我們對於雙打設定就是重中之重，所以讓育修專注在雙打部分，把這一點準備好，而第4、5點我們確實還有調整空間，但還是先把明天雙打完成再看看。」