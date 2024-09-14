WNBA／超級新秀克拉克創聯盟助攻紀錄 樹立全新障礙

印第安納狂熱隊的超級新秀克拉克（Caitlin Clark），今天雖然球隊在主場以78比78敗給拉斯維加斯王牌隊，不過克拉克全場貢獻18分9助攻8藍板，賽季累積送出321次助攻，一舉超越湯瑪斯（Alyssa Thomas），創下聯盟單季最多助攻紀錄，有望繼續推高「克拉克障礙」。

Every dime from Caitlin Clark's record night 🏆



Witness the passes that crowned a new single-season assist leader! The rook finished with an impressive 18-8-9, despite the loss#WelcometotheW pic.twitter.com/JdN4ycOwDS — WNBA (@WNBA) 2024年9月14日

「這件事已經在聯盟被討論了一整個賽季了，能夠完成這個紀錄對於聯盟來說是多具歷史意義的一件事，也顯示了籃球是多麼棒的一件事。我認為這有趣的地方在於，就是不斷看著紀錄被打破，但這就是籃球如此受歡迎的原因。」克拉克說。

克拉克本季有34場比賽助攻領先全隊，且連續25場至少傳出5次助攻，追平史上第2長紀錄。

新秀賽季至今，克拉克累積出賽38場，平均攻下19.1分8.4助攻5.8籃板1.3抄截，三分球命中率達33.7％，每場可砍進3顆三分球。

克拉克的對手也是王牌隊的「王牌」中鋒威爾森（A'ja Wilson），此役「只」得到15分，她本季累積已經拿下971分，打破WNBA單季得分紀錄；目前球隊還剩兩場例行賽，威爾森將挑戰成為首位千分球星。