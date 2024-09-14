NBA／布朗尼夏聯首戰球衣成收藏家逸品 拍賣會122萬天價售出

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽成為全場焦點，首次亮相的球衣更受到收藏家青睞。日前就有拍賣會以高價售出這件「二輪新秀」球衣，再次展現話題性。

近日《蘇富比》舉辦了「夏季聯賽精選」拍賣會，售出多件新秀球衣。其中布朗尼的球衣就以38400美元（約台幣122萬）售出，比狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）的3360美元（約台幣10.7萬）和探花謝普得（Reed Sheppard）的15600美元（約台幣50萬）還要高，甚至跟父親詹姆斯在2023年，對上國王得到大三元的球衣價格42000美元（約台幣134萬）相比，僅僅少了3600美元（約台幣11.5萬）。

Bronny’s Summer League Debut



4 Points

2/9 Shooting

0/3 Threes

0/3 Free Throws

2 Rebounds

2 Assists

21 Minutes



pic.twitter.com/zXzPMeiDRo — Ballislife.com (@Ballislife) 2024年7月6日

不過，即將改變聯盟的未來新星還是更加受人吸引。馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）夏季聯賽初登場的球衣價格上看62020美元（約198萬台幣），例行賽首次亮相的球衣更是達到瘋狂的762000美元（約台幣2435萬）。

雖然布朗尼首戰僅繳出4分2籃板2助攻1抄截，但他還是變向掀起一股風潮，也讓外界更加期待下季是否真的會出現「父子同台」畫面。