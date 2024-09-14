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NBA／布朗尼夏聯首戰球衣成收藏家逸品 拍賣會122萬天價售出

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼夏季聯賽首次亮相的球衣，在拍賣會以38400美金（約台幣122萬）售出。 法新社
布朗尼夏季聯賽首次亮相的球衣，在拍賣會以38400美金（約台幣122萬）售出。 法新社

湖人當家球星詹姆斯LeBron James）的大兒子布朗尼Bronny James）在夏季聯賽成為全場焦點，首次亮相的球衣更受到收藏家青睞。日前就有拍賣會以高價售出這件「二輪新秀」球衣，再次展現話題性。

近日《蘇富比》舉辦了「夏季聯賽精選」拍賣會，售出多件新秀球衣。其中布朗尼的球衣就以38400美元（約台幣122萬）售出，比狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）的3360美元（約台幣10.7萬）和探花謝普得（Reed Sheppard）的15600美元（約台幣50萬）還要高，甚至跟父親詹姆斯在2023年，對上國王得到大三元的球衣價格42000美元（約台幣134萬）相比，僅僅少了3600美元（約台幣11.5萬）。

不過，即將改變聯盟的未來新星還是更加受人吸引。馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）夏季聯賽初登場的球衣價格上看62020美元（約198萬台幣），例行賽首次亮相的球衣更是達到瘋狂的762000美元（約台幣2435萬）。

雖然布朗尼首戰僅繳出4分2籃板2助攻1抄截，但他還是變向掀起一股風潮，也讓外界更加期待下季是否真的會出現「父子同台」畫面。

Bronny James LeBron James 布朗尼 詹姆斯

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