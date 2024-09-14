NBA／對新東家充滿期待 德羅展預測：國王下季闖西區冠軍賽
德羅展（DeMar DeRozan）日前才表示2019年即使留下也能隨暴龍奪冠，近期他又再度發出豪言，表示自己的新東家國王下賽季將能走到西區冠軍賽。
德羅展今夏以3年7600萬美元（約台幣24億）轉戰國王後，顯然對這支球隊充滿期待。《ESPN》官方近期發布一個受訪片段，內容中德羅展被問到關於下賽季最大膽的預測是什麼，他則回覆：「國王會進到西區冠軍賽。」
上季國王因傷病問題，僅以西區第9進入附加賽，最終不敵鵜鶘，無緣季後賽。不過再往前看，這支年輕球隊在2022-23年賽季曾以西區第3闖入季後賽，若陣容保持完整再加上德羅展的得分爆發力，新賽季表現仍相當值得期待。
國王並不是一支擁有豐富奪冠底蘊的球隊，事實上他們的上一座冠軍已經要追溯到1951年的前身羅徹威爾皇家隊，當年由哈里森（Les Harrison）帶領。
至於前一次打進分區冠軍賽則是2002年由畢比（Mike Bibby）和名將韋伯（Chris Webber）領銜的「國王五虎」。
生涯還沒有嚐過總冠軍賽滋味的德羅展，將攜手當家福克斯（De'Aaron Fox）、全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、最強第六人蒙克（Malik Monk）和射手新星穆雷（Keegun Murray）等悍將，一同衝擊歐布萊恩金盃。
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