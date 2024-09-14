NBA／坦言奧運招募事件被誇大 哈利伯頓：想跟我打球只能來印州

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）先前自曝在巴黎奧運期間忙著「招人」，說服美國隊隊友投向溜馬懷抱，消息一出也引發熱議；近日他在出席《The Pat McAfee Show》節目時，再次談到了「招募人才」這件事情。

「關於我為印地安納招募球員的報導被誇大了，」哈利伯頓說，「他們把這種事情講得好像只有我一個人在做，其實每個人都在招募球員。我只是因為在最小的市場打球，所以當我這樣做時，事情就被放大了。」

哈利伯頓在今年休賽季簽下5年2.446億美元的指定新秀條款，確立了他在溜馬的地位；此外，溜馬也陸續和席亞康（Pascal Siakam）、托平（Obi Toppin）、奈哈德（Andrew Nembhard）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）完成續約，進一步維持競爭力。

哈利伯頓(中)自曝在巴黎奧運期間忙著「招人」。 法新社

這讓哈利伯頓對於溜馬未來前景充滿信心。「沒關係，印地安納州是一個偉大的市場。這是一個籃球之州，如果有人想和我一起打球，他們必須來印地安納州。我哪裡也不去。」哈利伯頓說。

哈利伯頓在整個奧運期間總計僅出賽26分鐘，甚至準決賽和金牌戰都未上場，這讓他忍不住在社群發文自嘲「分組報告什麼都沒做還是拿到A」。