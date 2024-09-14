MLB／不敗故事延續！菊池雄星奪第9勝 挑戰連兩季雙位數勝場

太空人日籍左投菊池雄星今天先發面對天使，主投7局用了85球，被擊出3支安打掉3分，送出6次三振2保送，搭配隊友前3局就拿下4分的火力支援，最終太空人以5比3獲勝，菊池雄星收下本季第9勝。

Yusei Kikuchi's 2Ks in the 1st. pic.twitter.com/RrGVrmq2wG — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2024年9月14日

自從轉戰休士頓後，菊池雄星整個運勢大開，投球威力也逐漸展現，在他8次擔任先發過程中，太空人還沒輸過一場比賽，他自己則是從中獲得5場勝利，本季勝率回到5成，且防禦率也下修到4.29。

菊池雄星去年大復活奪下11勝，今年賽季結束之前他大概還會有2次先發機會，有望尋求追平個人最佳成績，或是挑戰連兩季雙位數勝場。

太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出本季第33轟，9月以來他已經敲出5發全壘打；布萊格曼（Alex Bregman）也打出兩分砲，本季第23號。明星終結者海德（Josh Hader）9下關門送出兩K，順利拿到本季第30次救援成功，連續4個賽季都至少完成30次救援成功，生涯累積5次。