NBA／質疑湯普森實際作用 美媒曝對獨行俠恐是壞消息

上季勇闖總冠軍賽的獨行俠，今年夏天特別引進超級射手湯普森（Klay Thompson），期盼可以強化外圍火力，分擔雙槍重任，厚實陣容深度。

不過前《運動畫刊》作者夏普（Andrew Sharp）近日卻在一檔節目中，對於獨行俠補強湯普森的動作表達質疑，認為他們可能做了錯誤決定。

夏普表示湯普森不能真正取代小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的功能，他也不該一場比賽打超過20分鐘。「如果他們主打湯普森，對獨行俠來說恐怕會是壞消息；如果他們不主打湯普森，他可能也會是一個問題所在。」

夏普進一步提到，湯普森防守能力下滑是不爭事實，「很難想像他會成為獨行俠最好陣容的一份子」。

夏普認為，獨行俠必須要確定如何善用湯普森的優勢和豐富經驗，避開他可能出現的負面影響，並且根據陣容的安排調整來讓湯普森的效益擴大，同時在上場時間控管上也要特別注意。