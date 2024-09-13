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TPBL／新教練、新洋將注入新元素 海神喊話拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神新任總教練費雪（右三）和執行長李偉誠（左三）和媒體見面。記者曾思儒／攝影
海神新任總教練費雪（右三）和執行長李偉誠（左三）和媒體見面。記者曾思儒／攝影

7月底就開訓的高雄全家海神籃球隊，上周迎接德籍新教練費雪（Mathias Fischer）加入，洋將15日也將全部報到，當家球星胡瓏貿，于煥亞直呼期待開戰，休賽季減重有成的邱子軒更直接喊出奪冠目標，對TPBL第一季充滿鬥志。

海神T1聯盟元年奪下總冠軍後，接續2季都遇主力傷兵問題，今年胡瓏貿腰傷、背傷狀況好轉，外籍主控布銳克曼「瓊斯骨折」的左腳痊癒，上季左膝前十字韌帶斷裂的邱子軒預計11月可進行對抗訓練，都是海神新賽季好消息。

海神執行長李偉誠提到，球隊暑假注重在體能訓練，也有和教練開視訊會議，待15日洋將集合後，就會開始真槍實彈的演練，期待新聯盟和新組合的對戰，「海神優勢是本土變動不大，有穩定性但少刺激，今年是個契機。」

上周抵台的海神新任總教練費雪，目前只和球隊練一次球，夏季聯賽2戰也從旁參與。還在適應新團隊的他表示，喜歡球隊展現的能量和侵略性，「大家狀況都很不錯，有很好的團隊化學變化。」

「我的目標不是立刻喊出冠軍，這是一個很長歷程，要一步一步來。」費雪表示，首要目標是先建立團隊，而這需要時間，相信如果球員都知道自己角色，就能往共同目標前進。

TPBL第一個賽季共有7支球隊，包括原本PLG的新北國王和福爾摩沙夢想家，胡瓏貿對於不同球隊的對戰組合喊開心和興奮，但強調「我就是我」，不管面對哪支隊伍都是全力以赴，且像和林書豪也曾在中國CBA交手，新賽季盼能健康出賽。

海神隊長余純安也笑說，今年夏天球隊針對體能下足功伕，是他職業生涯「流最多汗的夏天」，現在只想盡快比賽，展現魔鬼訓練的成果。

經過5周的體能打底，邱子軒已經從開季前的95公斤瘦到現在的89公斤，身形明顯小一號的他直接喊出拚冠目標，不過個人確定趕不上開季，目前仍努力復健的他說：「慢慢來，不要急，以保護自己為主。」

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