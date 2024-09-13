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籃球／FIBA 3x3挑戰賽首度進軍高雄 邁阿密隊也將來訪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
FIBA 3x3高雄挑戰賽即將於14、15日在高雄海風廣場點燃戰火。圖／旺寶整合行銷提供
FIBA 3x3高雄挑戰賽即將於14、15日在高雄海風廣場點燃戰火。圖／旺寶整合行銷提供

國際籃球總會（FIBA）3x3高雄挑戰賽即將於14、15日在高雄海風廣場點燃戰火，這是FIBA 3X3第二高級別「挑戰賽」再度來到港都舉辦，將有來自世界各地16支頂尖球隊參賽，包括世界排名第一的美國邁阿密隊也將來訪，台灣則有兩支球隊參賽，高強度賽事歡迎球迷進場欣賞，精彩可期。

世界3x3籃球正蓬勃發展中，不但有國際籃總的推波助瀾，有攸關奧運的參賽門票，更有連結商業模式的龐大商機，吸引各國踴躍投入。旺寶整合行銷由董事長吳同喬規畫，以及副董事長鄭志龍領軍，不但組織3x3台北旺寶職業籃球隊參賽，也將舉辦國際賽事，希望結合各方力量，將台灣3x3籃球的發展推上顛峰，而本次的FIBA 3x3高雄挑戰賽，正是由旺寶整合行銷舉辦。

FIBA 3x3挑戰賽首度進軍高雄，獲得高雄市政府大力支持與重視，包括高雄市市長陳其邁都將到現場欣賞高水準賽事，也期待透過國際賽事，讓港都民眾見識到世界頂尖3x3籃球員的不凡實力，更讓世界看到港都的城市魅力。

本次FIBA 3x3高雄挑戰賽不但有精彩賽事，還有安排許多趣味活動，不只有中場遊戲與啦啦隊表演，以及熱血灌籃秀，還與「雄爭舞鬥國際街舞大賽」合作，特地邀請賽事冠軍到場大秀身手，不但讓賽事熱鬧滾滾，更充滿濃濃街頭氛圍。

談起本次賽事，鄭志龍強調，包括世界排名第一的美國邁阿密在內，世界排名前10名的球隊共有三隊，世界排名前30名則有七隊，比賽強度很高，希望球迷能進場欣賞比賽，不只為兩支地主球隊加油，更能看到當今最強的3x3籃球好手獻技，一同來感受3x3籃球魅力。

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